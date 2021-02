New York, Londra, Hong Kong, Parigi, sono queste le città in cui vivono le persone più ricche del mondo secondo quanto emerge dal report “Spotlight on the World’s Leading Markets for the Wealthy: Residential Real Estate 2021” condotto dalla società di analisi finanziaria WealthX e dalla piattaforma immobiliare Realm. Nonostante la pandemia, le grandi metropoli continuano ad attrarre gli investimenti immobiliari dei milionari del Pianeta.