Downton Abbey in home video, clip esclusiva dai contenuti speciali

Downton Abbey in home video, clip esclusiva dai contenuti speciali

Downton Abbey, il fenomeno globale celebrato in tutto il mondo fa ritorno nelle case dei propri fan con le edizioni Dvd, Blu-ray e Digital HD a partire dall’11 febbraio con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Dopo essersi guadagnato una A su CinemaScore, il film – definito dai critici “una vera e propria lettera d’amore ai fan” – arriva in home video con una grande varietà di contenuti speciali, tra cui dietro le quinte esclusivi con il cast, scene eliminate ed un recap della serie completa che trasporta il pubblico in un’altra epoca.

Basato sulla premiata serie televisiva, il film di Downton Abbey vede il ritorno del cast originale affiancato da alcuni nuovi personaggi. L’incredibile gruppo di attori è stato oggetto di plauso da parte della critica e definito “divertente e affascinante come sempre”. Il film racconta le vicende della famiglia Crawley un anno dopo la conclusione della serie Tv, nel bel mezzo dei preparativi per l’evento più importante delle loro vite: una visita da parte della famiglia reale. Unitevi allo sfarzo, allo stile e allo spettacolo, godetevi lo scandalo, le storie d’amore e l’intrigo che si scatenano durante i preparativi per la speciale visita tra la famiglia più amata dai fan e i suoi domestici. Ideato e scritto dallo sceneggiatore e produttore della serie Julian Fellowes, il film è prodotto da Gareth Neame e Liz Trubridge.

Il film sarà inoltre disponibile per i fan più affezionati nell’esclusiva HIGHCLERE CASTLE LIMITED EDITION, nel doppio formato Dvd e Blu-ray del film racchiusi in un packaging premium imperdibile, che comprende un album fotografico da collezione e alcune delle migliori ricette preparate nella cucina di Downton.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD E BLURAY:

Scene eliminate

Conversazioni con il cast

La visita reale

Fedele agli anni ‘20

Benvenuti a Downton Abbey

Il genio di Julian Fellowes

Commento al Film con il Regista Michael Engler

E molto altro!

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.