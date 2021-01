Cloris Leachman, attrice premio Oscar con il film L’ultimo spettacolo e indimenticabile Frau Blücher in Frankenstein Junior, è morta a 94 anni a Encinitas, in California, per cause naturali. La notizia è stata confermata dalla sua manager: “Un privilegio lavorare con lei”. La Leachman detiene il record per il maggior numero di Emmy Awards vinti da un’attrice.