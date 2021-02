Lutto nel mondo della scuola e in quello della politica a Napoli per la morte di Rosalba Cerqua, insegnante e politica. Da sempre attiva nel sociale, durante la carriera politica era stata consigliera comunale e presidente della municipalità di Chiaia – San Ferdinando – Posillipo. È stata la fondatrice della Lega Benvenuta ed ha presieduto la Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia.