E’ morto Mattia Fiaschini, l’italiano disperso in Australia

E’ stato ritrovato senza vita Mattia Fiaschini, il ragazzo italiano di 24 anni disperso da mercoledì scorso sulle Blue Mountains, in Australia. Il corpo del giovane di Cesenatico è stato ritrovato alle 14.30, ora locale, di oggi.

La tragica notizia è stata annunciata sul sito della polizia locale: “L’uomo, di 24 anni, è stato dichiarato disperso dopo essere andato a passeggiare nel bush vicino a Blackheath mercoledì 29 gennaio 2020. Verso le 14,30 un gruppo di ricerca ha individuato un corpo vicino al Baltzer Lookout, vicino a Blackheath. È in corso un’operazione per recuperare il corpo. Sarà preparato un rapporto per il medico legale” si legge sul sito della Polizia del Nuovo Galles del Sud.

Proprio il padre di Mattia Fiaschini è in viaggio in queste ore per raggiungere l’Australia. L’uomo, partito quando ancora non era stata diffusa la notizia della morte, voleva recarsi a Sydney per cercare il ragazzo, del quale non aveva più notizie da alcuni giorni.