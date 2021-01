È morto Phil Spector, una leggenda per il mondo della musica, produttore dei Beatles e di John Lennon. Stando a quanto rivelato da Tmz, il produttore – che stava scontando una condanna di diciannove ergastoli per l’omicidio di Lana Clarkson, era da quattro settimane in ospedale e sarebbe morto di coronavirus.