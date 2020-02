Egitto, Zaki è stato trasferito e ha visto la famiglia: “Non è stato maltrattato”

Secondo quanto rende noto l’Ong Eipr, Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato a Il Cairo, è stato trasferito dalla stazione di polizia di Mansura-2 a un’altra stazione, Talkha, a breve distanza.

La famiglia e i legali dell’organizzazione hanno potuto visitarlo anche se per meno di un minuto e hanno riferito che Zaki è in condizioni di detenzione “meno favorevoli” rispetto all’altro luogo, ma “non è stato maltrattato”.

La Procura di Mansura ha fissato per sabato 15 febbraio un’udienza dopo l’appello dei legali dello studente 27enne contro l’ordinanza dell’8 febbraio in cui le autorità egiziane hanno deciso di trattenere in custodia il giovane per 15 giorni.