Elezioni Calabria. I nomi degli eletti: ecco chi siederà in consiglio regionale

Completato lo spoglio delle schede nei 2420 seggi di tutta la regione, e ormai più che confermata la presidenza di Jole Santelli (QUI), arriva anche la certezza sui nomi che siederanno nel prossimo Consiglio Regionale della Calabria. Diciannove i consiglieri che spettano dunque alla maggioranza di centrodestra: 5 a Forza Italia , 4 alla Lega; 4 a Fratelli d’Italia; 2 alla lista Santelli Presidente; 2 all’Udc; 2 alla Casa delle Libertà. Per l’opposizione, 11 i seggi disponibili, uno per il candidato presidente Pippo Callipo più altri 5 che spettano al Pd; 3 a Io Resto in Calabria ; e 2 ai Democratici e Progressisti. Qui di seguito i nomi dei consiglieri eletti, suddivisi per collegio e liste di appartenenza. COLLEGIO NORD Per JOLE SANTELLI Lega Nord: Santo Pietro Molinaro (5.613 voti); Forza Italia: Gianluca Gallo (12.053)Antonio De Caprio (3.782) Santelli Presidente: Pierluigi Caputo (5.775) Fratelli d’Italia: Luca Morrone (8.110) Udc: Giuseppe Graziano (4.877)*** Per PIPPO CALLIPO (eletto consigliere) Partito Democratico: Domenico Mimmo Bevacqua (7.521)Carlo Guccione (6.263) Io Resto in Calabria : Graziano Di Natale (4.752) Democratici e Progressisti Giuseppe Aieta (7.454) COLLEGIO CENTRO Per JOLE SANTELLI Lega Nord: Filippo Mancuso (6.456)Pietro Raso (4.708) Forza Italia: Domenico Tallini (8.009) Casa delle Libertà Baldo Esposito (10.281) Santelli Presidente: Vito Pitaro (5.024) Fratelli d’Italia: Filippo Maria Pietropaolo (4.160) *** Per PIPPO CALLIPO (eletto consigliere) Partito Democratico: Libero Notarangelo (6.045)Luigi Tassone (5.351) Io Resto in Calabria: Pitaro Francesco (3.717) Democratici e Progressisti Flora Sculco (6.043) COLLEGIO SUD Per JOLE SANTELLI Lega Nord: Clotilde Minasi (2.288) Forza Italia: Giovanni Arruzzolo (8.649)Mimmo Giannetta (6.483) Casa delle Libertà: Giacomo Pietro Crinò (4.222) Fratelli d’Italia: Domenico Creazzo (8.033)Giuseppe Neri (7.378) Udc: Nicola Paris (6.058) *** Per PIPPO CALLIPO (eletto consigliere) Partito Democratico: Nicola Irto (12.568) Io Resto in Calabria: Marcello Anastasi (1.072)

