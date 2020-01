Elezioni, Crimi (M5S): “Risultati sotto le aspettative, ma non ci fermiamo”

Risultati inferiori alle aspettative, ma il Movimento 5 stelle intende non arrendersi. O almeno è quanto ha affermato Vito Crimi, reggente del movimento dopo le dimissioni di Luigi Di Maio. “Il voto delle regionali ha sempre visto il Movimento raccogliere risultati inferiori rispetto alle tornate nazionali, ma va riconosciuto che in Calabria ed Emilia Romagna i risultati sono stati inferiori alle aspettative”, ha detto Crimi su Facebook. Flop elettorale che però non ferma il movimento “abbiamo già avviato il lavoro di organizzazione che ci consentirà un maggiore coordinamento”, per questo sarà necessario “restare uniti, non lasciarsi irretire da facili sirene”.