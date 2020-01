Elezioni, l’appello di Avviso pubblico: “Dodici impegni per contrastare le mafie”

Dodici impegni concreti per prevenire e contrastare mafie e corruzione. È l’appello di Avviso Pubblico per i candidati alle Elezioni regionali 2020 della Calabria. Il coordinamento regionale, alla luce delle recenti operazioni antimafia, ravvisa la necessità di dare “una risposta forte e inequivocabile” da parte della politica calabrese, dei partiti e dei movimenti. Per questo motivo il Coordinamento regionale di Avviso Pubblico Calabria chiede alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni Regionali 2020, che si svolgeranno il 26 gennaio in Calabria , di firmare l’Appello di Avviso Pubblico “12 impegni concreti per prevenire e contrastare mafie e corruzione” mettendo in atto comportamenti credibili e responsabili. “Mafie e corruzione rappresentano una minaccia attuale per la nostra democrazia e la nostra sicurezza. Una zavorra per lo sviluppo della nostra economia. La repressione da sola non basta. Serve, contemporaneamente, un’azione di prevenzione fondata sulla partecipazione civica e sull’esercizio della buona politica, a partire dagli Enti locali e dalle Regioni”. Avviso pubblico chiede dunque: ai candidati e alle candidate alla carica di Presidente e di consigliere di firmare l’Appello “12 impegni concreti per prevenire e contrastare mafie e corruzione”; ai calabresi onesti, che hanno a cuore la nostra Regione e il nostro Paese, di sostenerlo e di aiutarci a diffonderlo”.