Elezioni, le proposte della Federazione degli ingegneri

Sono cinque le richieste della Federazione degli ingegneri calabresi mosse ai candidati alla presidenza della Regione. Così la Federazione degli Ordini Ingegneri Calabresi (formata da Carmelo Gallo – Presidente Ordine Ingegneri Cosenza e Federazione Regionale; Domenico Condelli – Presidente Ordine Ingegneri Reggio Calabria; Gerlando Cuffaro – Presidente Ordine Ingegneri Catanzaro; Antonio Grilletta – Presidente Ordine Ingegneri Crotone; Salvatore Artusa – Presidente Ordine Ingegneri Vibo Valentia) invita i candidati a una serie di riflessioni. “Fermare la “fuga” dei giovani dalla Calabria che rappresenta forse uno degli aspetti più allarmanti e delicati della dinamica demografica regionale di questo inizio di millennio. Nonostante le nostre eccellenti università e la qualità dei nostri giovani laureati, richiesti spesso in tutto il mondo, l’emigrazione professionale del nostro migliore capitale umano resta ancora altissima”. Per gli ingegneri occorre “continuare ad investire con maggiore convinzione e incisività in quei settori ad alto contenuto tecnologico e sicuro sviluppo futuro. Una possibilità potrebbe essere quella di garantire finanziamenti e regole stabili per far nascere e sviluppare start-up formate da giovani professionisti calabresi. Tali iniziative, inoltre, potrebbero essere ulteriormente incentivate, se allocate all’interno delle più importanti aree industriali del territorio calabrese, come ad esempio quelle delle soppresse ASI (ora Corap) e nel retro porto di Gioia Tauro, andando a costituire una sorta di Clouds calabresi dell’innovazione, coerenti con le peculiarità del territorio che le ospita. Per questo per la Federazione “è necessario coinvolgere ancora di più il sistema universitario e il mondo imprenditoriale che dovranno essere stimolati ad una più ampia “contaminazione” con l’intero territorio calabrese. Questo potrà avvenire, solo se tutto il “sistema calabria” riuscirà ad essere attrattivo in termini di efficienza e rapidità dei processi decisionali”. Il secondo punto è “Turismo, cultura e infrastrutture intelligenti. Attualmente la regione si presenta molto disomogenea, con aree più facilmente raggiungibili ed altre quasi isolate: in particolare l’area ionica è totalmente priva di infrastrutture moderne e soffre più di altri territori calabresi per queste mancanze. I programmi avviati dalla Regione Calabria e dalle Ferrovie Italiane, hanno aperto una strada assolutamente convincente, a patto però che la mobilità su ferro venga estesa il più possibile, proprio lungo la dorsale ionica. In maniera analoga, il sistema aeroportuale calabrese, non potrà prescindere dagli scali di Crotone e di Reggio Calabria, sui quali occorre fare una riflessione profonda. Andranno rafforzati, inoltre, i rapporti tra la Regione, le Province e i Comuni soprattutto per quanto riguarda la possibilità di costruire programmi pluriennali di manutenzione delle infrastrutture stradali”. Per gli ingegneri è poi “necessario, completare le infrastrutture stradali da tempo avviate, soprattutto quelle relative alle trasversali EST-Ovest che garantirebbero un rapido ed veloce collegamento tra le due coste e le aree interni calabresi”. Grande importanza alla “burocrazia e legalità come strumenti di crescita collettiva. Come professionisti ci misuriamo quotidianamente con la Pubblica Amministrazione e quindi anche con quella regionale e molte volte ne subiamo le inefficienze, sia come professionisti che come semplici cittadini. Ma bisogna rifuggire dallo stereotipo che vede la struttura tecnico-organizzativa della Regione Calabria e dei suoi Enti locali come l’emblema nazionale dell’inefficienza e del malcostume. Molti di noi possono testimoniare la competenza e il rigore di tanti funzionari”. Ma la federazione ritiene “necessario programmare e realizzare un rilancio della macchina amministrativa regionale per rafforzare la qualità della sua azione a vantaggio dell’intero tessuto calabrese. Pensiamo, quindi, che proprio dal buon governo regionale e dal buon funzionamento del suo motore dovrà partire il rilancio della Regione Calabria”. La ricetta per farlo è quella di “costituire dei tavoli permanenti di confronto tra la politica, i dipartimenti regionali, i rappresentanti di tutte le categorie sociali, gli ordini professionali, per supportare l’organo politico nella predisposizione di atti legislativi e strumenti amministrativi, ricorrendo a procedure semplici, veloci e legalmente ineccepibili”. L’ordine pone poi l’accento sulla “qualità ambientale sostenibile e sicurezza del territorio. Ambiente e paesaggio rendono la Calabria una delle regioni più belle d’ Italia . Ma è altrettanto evidente che esistono criticità rilevanti che ancora attendono una definitiva soluzione”. Come per esempio la “necessità di bonificare con urgenza i numerosi siti utilizzati per anni come discarica (o anche sollecitare le bonifiche di livello nazionale – Crotone – in forte ritardo di attuazione) o nel rendere pienamente efficiente un sistema depurativo che mostra evidenti limiti”. Ma prendono in esame anche “il problema del corretto smaltimento dei rifiuti urbani diventa sempre più grave e non appare oramai più sostenibile la mancanza di adeguati impianti di trattamento, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie già attive da tempo in ogni parte d’Italia, e che operano con efficacia anche in presenza di percentuali di raccolta differenziata ben più alte delle nostre”. Per gli ingegneri devono dunque essere “sostenute le azioni già intraprese per rendere sismicamente più sicure le scuole e gli edifici strategici”, e nel campo della mitigazione del rischio idrogeologico “è assolutamente necessario individuare con maggiore chiarezza i diversi livelli di azione”. Importanza poi alla manutenzione e alla prevenzione che sono “due attività da programmare sinergicamente con serietà e costanza, anche attraverso una revisione di alcuni strumenti normativi, come ad esempio quello relativo all’estrazione di inerti nelle aste fluviali”. Un ruolo particolarmente importante, per gli ingegneri potrebbe “essere svolto dai Consorzi di Bonifica che andranno impegnati, con specifici programmi, in quelle fondamentali azioni di manutenzione degli alvei fluviali che tanti problemi hanno creato nel nostro territorio regionale”. Mentre per la Federazione tema aperto resta quella della “costituzione di un’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, che in altre Regioni d’Italia ha costituito un modello vincente di cura e prevenzione territoriale e che potrebbe garantire, anche in sinergia con la Autorità di Distretto dei bacini meridionali, una efficace programmazione soprattutto per analizzare e limitare i danni dovuti all’erosione delle coste, fenomeno in rapida evoluzione in grado di trasformare radicalmente il paesaggio, l’economia e l’utilizzo ai fini turistici delle nostre bellezze costiere”. La Federazione chiede poi la “rigenerazione delle città. Riteniamo sia assolutamente necessario costruire processi di supporto e concrete azioni di sostegno verso le città calabresi, favorendo programmi di rigenerazione urbana, rivolti sia alle periferie sia ai loro bellissimi centri storici. La costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria è senza dubbio un volano socio economico e ambientale per tutta la Regione Calabria e per la sua storia rappresenta uno straordinario punto di vista che si allunga anche oltre lo Stretto”. Mentre “il nuovo comune di Corigliano-Rossano, che con i suoi ottantamila abitanti è la terza città calabrese per popolazione, si candida a svolgere un ruolo importante in ambito regionale per la forza economico e culturale che esprime. Su questi punti, seppur accennati in modo sintetico, ma anche su altri temi importanti, siamo pronti a poter dare il nostro contributo in termini di idee e di proposte”.

Sono cinque le richieste della Federazione degli ingegneri calabresi mosse ai candidati alla presidenza della Regione. Così la Federazione degli Ordini Ingegneri Calabresi (formata da Carmelo Gallo – Presidente Ordine Ingegneri Cosenza e Federazione Regionale; Domenico Condelli – Presidente Ordine Ingegneri Reggio Calabria; Gerlando Cuffaro – Presidente Ordine Ingegneri Catanzaro; Antonio Grilletta – Presidente Ordine Ingegneri Crotone; Salvatore Artusa – Presidente Ordine Ingegneri Vibo Valentia) invita i candidati a una serie di riflessioni. “Fermare la “fuga” dei giovani dalla Calabria che rappresenta forse uno degli aspetti più allarmanti e delicati della dinamica demografica regionale di questo inizio di millennio. Nonostante le nostre eccellenti università e la qualità dei nostri giovani laureati, richiesti spesso in tutto il mondo, l’emigrazione professionale del nostro migliore capitale umano resta ancora altissima”. Per gli ingegneri occorre “continuare ad investire con maggiore convinzione e incisività in quei settori ad alto contenuto tecnologico e sicuro sviluppo futuro. Una possibilità potrebbe essere quella di garantire finanziamenti e regole stabili per far nascere e sviluppare start-up formate da giovani professionisti calabresi. Tali iniziative, inoltre, potrebbero essere ulteriormente incentivate, se allocate all’interno delle più importanti aree industriali del territorio calabrese, come ad esempio quelle delle soppresse ASI (ora Corap) e nel retro porto di Gioia Tauro, andando a costituire una sorta di Clouds calabresi dell’innovazione, coerenti con le peculiarità del territorio che le ospita. Per questo per la Federazione “è necessario coinvolgere ancora di più il sistema universitario e il mondo imprenditoriale che dovranno essere stimolati ad una più ampia “contaminazione” con l’intero territorio calabrese. Questo potrà avvenire, solo se tutto il “sistema calabria” riuscirà ad essere attrattivo in termini di efficienza e rapidità dei processi decisionali”. Il secondo punto è “Turismo, cultura e infrastrutture intelligenti. Attualmente la regione si presenta molto disomogenea, con aree più facilmente raggiungibili ed altre quasi isolate: in particolare l’area ionica è totalmente priva di infrastrutture moderne e soffre più di altri territori calabresi per queste mancanze. I programmi avviati dalla Regione Calabria e dalle Ferrovie Italiane, hanno aperto una strada assolutamente convincente, a patto però che la mobilità su ferro venga estesa il più possibile, proprio lungo la dorsale ionica. In maniera analoga, il sistema aeroportuale calabrese, non potrà prescindere dagli scali di Crotone e di Reggio Calabria, sui quali occorre fare una riflessione profonda. Andranno rafforzati, inoltre, i rapporti tra la Regione, le Province e i Comuni soprattutto per quanto riguarda la possibilità di costruire programmi pluriennali di manutenzione delle infrastrutture stradali”. Per gli ingegneri è poi “necessario, completare le infrastrutture stradali da tempo avviate, soprattutto quelle relative alle trasversali EST-Ovest che garantirebbero un rapido ed veloce collegamento tra le due coste e le aree interni calabresi”. Grande importanza alla “burocrazia e legalità come strumenti di crescita collettiva. Come professionisti ci misuriamo quotidianamente con la Pubblica Amministrazione e quindi anche con quella regionale e molte volte ne subiamo le inefficienze, sia come professionisti che come semplici cittadini. Ma bisogna rifuggire dallo stereotipo che vede la struttura tecnico-organizzativa della Regione Calabria e dei suoi Enti locali come l’emblema nazionale dell’inefficienza e del malcostume. Molti di noi possono testimoniare la competenza e il rigore di tanti funzionari”. Ma la federazione ritiene “necessario programmare e realizzare un rilancio della macchina amministrativa regionale per rafforzare la qualità della sua azione a vantaggio dell’intero tessuto calabrese. Pensiamo, quindi, che proprio dal buon governo regionale e dal buon funzionamento del suo motore dovrà partire il rilancio della Regione Calabria”. La ricetta per farlo è quella di “costituire dei tavoli permanenti di confronto tra la politica, i dipartimenti regionali, i rappresentanti di tutte le categorie sociali, gli ordini professionali, per supportare l’organo politico nella predisposizione di atti legislativi e strumenti amministrativi, ricorrendo a procedure semplici, veloci e legalmente ineccepibili”. L’ordine pone poi l’accento sulla “qualità ambientale sostenibile e sicurezza del territorio. Ambiente e paesaggio rendono la Calabria una delle regioni più belle d’Italia. Ma è altrettanto evidente che esistono criticità rilevanti che ancora attendono una definitiva soluzione”. Come per esempio la “necessità di bonificare con urgenza i numerosi siti utilizzati per anni come discarica (o anche sollecitare le bonifiche di livello nazionale – Crotone – in forte ritardo di attuazione) o nel rendere pienamente efficiente un sistema depurativo che mostra evidenti limiti”. Ma prendono in esame anche “il problema del corretto smaltimento dei rifiuti urbani diventa sempre più grave e non appare oramai più sostenibile la mancanza di adeguati impianti di trattamento, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie già attive da tempo in ogni parte d’Italia, e che operano con efficacia anche in presenza di percentuali di raccolta differenziata ben più alte delle nostre”. Per gli ingegneri devono dunque essere “sostenute le azioni già intraprese per rendere sismicamente più sicure le scuole e gli edifici strategici”, e nel campo della mitigazione del rischio idrogeologico “è assolutamente necessario individuare con maggiore chiarezza i diversi livelli di azione”. Importanza poi alla manutenzione e alla prevenzione che sono “due attività da programmare sinergicamente con serietà e costanza, anche attraverso una revisione di alcuni strumenti normativi, come ad esempio quello relativo all’estrazione di inerti nelle aste fluviali”. Un ruolo particolarmente importante, per gli ingegneri potrebbe “essere svolto dai Consorzi di Bonifica che andranno impegnati, con specifici programmi, in quelle fondamentali azioni di manutenzione degli alvei fluviali che tanti problemi hanno creato nel nostro territorio regionale”. Mentre per la Federazione tema aperto resta quella della “costituzione di un’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, che in altre Regioni d’Italia ha costituito un modello vincente di cura e prevenzione territoriale e che potrebbe garantire, anche in sinergia con la Autorità di Distretto dei bacini meridionali, una efficace programmazione soprattutto per analizzare e limitare i danni dovuti all’erosione delle coste, fenomeno in rapida evoluzione in grado di trasformare radicalmente il paesaggio, l’economia e l’utilizzo ai fini turistici delle nostre bellezze costiere”. La Federazione chiede poi la “rigenerazione delle città. Riteniamo sia assolutamente necessario costruire processi di supporto e concrete azioni di sostegno verso le città calabresi, favorendo programmi di rigenerazione urbana, rivolti sia alle periferie sia ai loro bellissimi centri storici. La costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria è senza dubbio un volano socio economico e ambientale per tutta la Regione Calabria e per la sua storia rappresenta uno straordinario punto di vista che si allunga anche oltre lo Stretto”. Mentre “il nuovo comune di Corigliano-Rossano, che con i suoi ottantamila abitanti è la terza città calabrese per popolazione, si candida a svolgere un ruolo importante in ambito regionale per la forza economico e culturale che esprime. Su questi punti, seppur accennati in modo sintetico, ma anche su altri temi importanti, siamo pronti a poter dare il nostro contributo in termini di idee e di proposte”.