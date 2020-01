Elezioni, Morra (M5S): “Non votato 5 stelle, troppe ambiguità nelle liste”

Non ha votato per il Movimento 5 stelle alle elezioni regionali, Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia. L’ha dichiarato in un’intervista al Corriere della sera in cui afferma con tranquillità che non avrebbe potuto “votare una lista con anche una semplice ambiguità. E per questo mi è stato impedito, di fatto, di votarla”. Quelle che Morra afferma di aver controllato ogni qual volta gli sia stato chiesto, ma non nel caso delle elezioni calabresi “stavolta nessuno mi ha chiesto di controllare. I controlli, in terre come la Calabria, comportano tempi lunghi”.

