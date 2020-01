Elezioni Regionali Calabria. Alle 12 ha votato circa il 10,4 per cento (+1,5% rispetto al 2014)

Elezioni Regionali Calabria. Alle 12 ha votato circa il 10,4 per cento (-1,5% rispetto al 2014) Primo step per testare l’indice di affluenza al voto dei calabresi in questa tornata elettorale in cui sono si è chiamati a scegliere il nuovo Consiglio regionale ed il neo governatore. A mezzogiorno è stato nelle urne, dunque, circa il 10,4% degli aventi diritto (alle passate elezioni del novembre 2014 erano stati, alla stessa ora, quasi il 9%), così suddivisi nelle cinque province: Catanzaro 11,8% (precedenti: 9,0%);Cosenza 10,5% (precedenti: 9,4%);Crotone 7,9% (precedenti: 7,3%);Reggio Calabria 10,2% (precedenti: 8,3%);Vibo Valentia 9,1% (precedenti: 8,2%). Gli aventi diritto in Calabria sono circa 1,9 milioni (934 mila maschi e 975 mila femmine), suddivisi su 2420 seggi in 808 comuni complessivi. Nel collegio Nord (Cosenza) i seggi più numerosi, 877; in quello di Centro (che comprende Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia) sono 844; in quello Sud (Reggio Calabria) 699. [>] QUI tutte le informazioni su come votare (in aggiornamento)