Elezioni Regionali. Il centrodestra sfonda, Callipo ammette la sconfitta: Santelli governatore

Il governo della Calabria passa al centrodestra. Un distacco di ben 20 punti percentuali dall’avversario ed anticipati dagli exit poll appena pochi minuti dopo la chiusura dei seggi (QUI), sanciscono inequivocabilmente il successo delle liste che hanno appoggiato Jole Santelli, al momento presidente in pectore della Regione. I festeggiamenti della coordinatrice di Forza Italia , come di tutta la coalizione, non si fanno attendere. Intorno alla mezzanotte e mezza si presenta in conferenza, con voce completamente afona, e nonostante premetta che i risultati si debbano commentare più in là, ovvero appena gli scrutini restituiscano dati ufficiali, non si possa non ammettere, e da subito, che siano dei “risultati enormi”. Un lungo applaudo, poi la mano di Antonio Tajani che alza il braccio della Santelli in segno di vittoria mette il suggello su un successo che le prime proiezioni danno intorno al 50% delle preferenze contro il circa 30% del diretto inseguitore, Pippo Callipo. Una vittoria che Santelli dedica ai suoi genitori, poi ai nipotini, e ai “ragazzi della Calabria, che – afferma – devono avere la speranza di vivere e tornare in Calabria ”. BERLUSCONI: CALABRIA EMBLEMA DEL RISCATTO Infine a colui che gli a suo dire le ha aperto le porte della politica, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi che interviene in diretta telefonica: “ in Calabria – ha esordito il numero uno Azzurro – grande risultato di Jole che si appresta a vincere con una larga maggioranza e che premia una donna di Forza Italia che ha dato la vita alla sua terra… Con la sua guida la Calabria sono sicuro che diverrà l’emblema del riscatto del Sud, non sarà più la terra dell’inefficienza e del malaffare, sarà invece una terra di eccellenze da valorizzare”. EXIT POLL: COSÌ LE LISTE Intanto sempre gli exit poll di Opinio Italia per la Rai, aggiornati intorno all’una di questa notte, confermerebbero il Pd come il partito più votato in regione con il 14,6%; a seguire la Lega che tocca quasi quota 12%; Forza Italia all’11%; successo anche per Fratelli d’Italia che si attesterebbe all’11%; Io Resto in Calabria, la lista di Callipo, avrebbe racimolato circa l’8% e quella della Santelli (Jole Santelli Presidente) il 7,8%. A seguire i Democratici Progressisti (Csx) al 7%; Udc (Cdx) al 6,9%; Tesoro Calabria (Tansi Presidente) al 6,5%; Movimento Cinque Stelle al 6,5%; Casa delle Libertà al 5,7%. CALLIPO: NON SI È CREDUTO NELLA RIVOLUZIONE Anche Pippo Callipo, a capo della coalizione di centrosinistra ha ammesso la sconfitta, parlando ai microfoni intorno all’una ed un quarto e facendo gli auguri di buon lavoro alla Santelli non ha mancato una piccola stoccatina agli elettori che a suo dire non avrebbero “creduto e voluto una rivoluzione che avevo promesso di fare”. Una decisione che Callipo dice di accettare con l’impegno di fare “la nostra opposizione”.

