ELEZIONI REGIONALI L’analisi del voto del circolo Pd di Monasterace

Lente Locale

R. & P.

Nel

giorno dopo le elezioni regionali le nuvole sono nere e cariche di pioggia. Il

risultato ha confermato le previsioni ed il Centrodestra ha prevalso. Facciamo

il nostro augurio di buon lavoro al neo Presidente On. Jole Santelli. Il voto

popolare va sempre rispettato.

Ma, nel

cielo grigio di nuvoloni, uno spiraglio di luce c’è: il Partito Democratico si

attesta come primo partito in Calabria. Ed emerge straordinario il risultato di

Nicola Irto che, superando le dodicimila preferenze, diventa il primo eletto in

assoluto. Un consenso così largo non nasce per caso ma si costruisce con il

lavoro di qualità nel ruolo difficile e svolto con grande equilibrio e rispetto

istituzionale di Presidente del Consiglio regionale e con la presenza costante

al fianco dei cittadini calabresi. A Nicola vanno le nostre più affettuose e

convinte congratulazioni.

Non

meno rilevante è il risultato che, ancora una volta, riguarda il Partito

Democratico a Monasterace: siamo il secondo partito con 222 voti e,

considerando i 113 voti della lista “Democratici e Progressisti”, si confermano

i 335 voti del 2014. Quindi, grazie ai nostri militanti e sostenitori che hanno

lavorato per questo risultato ed agli elettori che ci hanno rinnovato fiducia e

consenso. Siamo l’unica organizzazione politica strutturata e non

personalistica di Monasterace e questo risultato sottolinea il nostro lavoro e

la presenza consolidata e costante nel tempo sul territorio. Un elemento di riferimento

che incautamente ogni volta qualcuno tenta di ridimensionare anche con

espressioni incaute e pronunciate senza credibilità ma, ad ogni competizione

elettorale, finiscono per risultare irrimediabilmente smentite.

Per noi

che (come sempre) ci spendiamo con fatica ed umiltà per sostenere questo unico

presidio di civiltà e coesione sociale, è una spinta a fare di più e meglio.

L’auspicio è che, archiviate le elezioni, la indispensabile riorganizzazione

del partito (regionale e nazionale) rilanci il ruolo dei circoli. In

particolare del nostro comprensorio. Comunque, qui ci troverete sempre: dalla

parte dei cittadini, della Calabria, di Monasterace.

Il

Segretario ed il Direttivo del Circolo PD Monasterace

