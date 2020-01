Elezioni, Talarico: “Successo dell’Udc in Calabria . Si riparte da qui”

È orgoglioso dei risultati delle elezioni il segretario regionale dell’Udc Francesco Talarico. E ha annunciato che il partito intende ripartire del post elezioni “dopo gli ultimi anni assai complicati e dopo non essere riusciti ad entrare in Consiglio alle regionali del 2014, adesso il partito è riuscito a raggiungere il 7% dei consensi e eleggere due consiglieri regionali”. “Questo risultato – prosegue Talarico – rappresenta un punto di partenza e di rilancio per il progetto inclusivo dell’Udc che, aperto al contributo alle forze riformiste e moderate che si riconoscono nei valori della tradizione cristiana incarnati nel Partito popolare europeo, si rafforza e diventa ancora più importante. Il ruolo dell’Udc sarà fondamentale negli equilibri del governo regionale e lo sarà per ogni futura vittoria del centrodestra. Nel rinnovare i complimenti ad ogni singolo iscritto Udc, formulo anche i migliori auguri di buon lavoro a Jole Santelli, primo presidente donna della Calabria, che saprà fornire ai calabresi tutte le risposte che fin qui sono mancate e far loro dimenticare la tormentata legislatura che si è appena conclusa”.

È orgoglioso dei risultati delle elezioni il segretario regionale dell’Udc Francesco Talarico. E ha annunciato che il partito intende ripartire del post elezioni “dopo gli ultimi anni assai complicati e dopo non essere riusciti ad entrare in Consiglio alle regionali del 2014, adesso il partito è riuscito a raggiungere il 7% dei consensi e eleggere due consiglieri regionali”. “Questo risultato – prosegue Talarico – rappresenta un punto di partenza e di rilancio per il progetto inclusivo dell’Udc che, aperto al contributo alle forze riformiste e moderate che si riconoscono nei valori della tradizione cristiana incarnati nel Partito popolare europeo, si rafforza e diventa ancora più importante. Il ruolo dell’Udc sarà fondamentale negli equilibri del governo regionale e lo sarà per ogni futura vittoria del centrodestra. Nel rinnovare i complimenti ad ogni singolo iscritto Udc, formulo anche i migliori auguri di buon lavoro a Jole Santelli, primo presidente donna della Calabria, che saprà fornire ai calabresi tutte le risposte che fin qui sono mancate e far loro dimenticare la tormentata legislatura che si è appena conclusa”.