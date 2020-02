Elisha Cuthbert: 10 cose che non sai sull’attrice

Divenuta celebre grazie alla serie 24, l’attrice Elisha Cuthbert ha poi dato ulteriore prova del suo talento recitando in apprezzati film per il cinema. Considerata una delle donne più belle della televisione, nonché una vera e propria sex symbol, la Cuthbert ha negli anni attratto numerosi spettatori, i quali hanno poi continuato a seguirla nei suoi progetti alternati tra cinema e TV.

Elisha Cuthbert: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri commedie. Dopo aver recitato in film come Nico l’unicorno (1998), Due passi nel tempo (1999) e Believe (2000), l’attrice si fa notare per il suo ruolo nei film Old School (2003) e Love Actually – L’amore davvero (2003). Successivamente ottiene ulteriore fama partecipando a La ragazza della porta accanto (2004) e La maschera di cera (2005), per poi recitare in The Quiet – Segreti svelati (2005), Captivity (2007), Un uomo qualunque (2007), My Sassy Girl (2008), 6 mogli e un papà (2009), Just Before I Go (2014) e Goon: Last of the Enforcers (2017).

2. È celebre per i ruoli televisivi. L’attrice esordisce in televisione recitando nella serie Hai paura del buio? (1996-2000), ma il vero successo arriva con 24 (2001-2010), dove interpreta la figlia del protagonista. Successivamente partecipa a serie come The Forgotten (2010) e Happy Endings (2011-2013), per poi ottenere un ruolo da protagonista nella serie comedy The Ranch (2016-2020).

3. Ha prodotto un film. Nel 2005 l’attrice assume il ruolo di produttrice per il film The Quiet – Segreti svelati, di cui è anche interprete nel ruolo di Nina Deer. Il film è un thriller basato su un torbido segreto all’interno di una famiglia, che da apparentemente perfetta si rivelerà essere incredibilmente morbosa e peccatrice.

Elisha Cuthbert è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove possiede un profilo seguito da 469 mila persone. All’interno di questo, la Cuthbert è solita condividere foto scattate in momenti di svago, in compagnia per lo più della propria famiglia. Non mancano però anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Elisha Cuthbert: chi è suo marito

5. È sposata. Nel settembre del 2012 l’attrice annuncia il proprio fidanzamento con il giocatore di hockey Dion Phaneuf. I due si sono in seguito sposati nel luglio del 2013. Nel corso degli anni la coppia si è mostrata durante importanti eventi di gala, ma anche ad occasioni pubbliche come gli incontri dove era coinvolto Phaneuf. Nel 2017 nasce la prima figlia della coppia.

Elisha Cuthbert in The Ranch

6. È tra i protagonisti della serie. Nella serie Netflix The Ranch, l’attrice ha ricoperto il ruolo di Abby, ex cheerleader e vecchia fiamma di Colt, il protagonista interpretato da Ashton Kutcher, il quale dopo una fallita carriera con giocatore di football torna in Colorado per gestire il ranch di famiglia.

7. Non era realmente incinta. Nella quarta stagione della serie il personaggio di Abby rimane incinta, e questo ha portato i fan a chiedersi se anche la Cuthbert fosse realmente in dolce attesa. L’attrice ha tuttavia smentito le voci secondo cui la gravidanza del suo personaggio fosse stata usata per giustificare la sua, affermando di non essere stata in attesa di un nuovo figlio durante le riprese.

Elisha Cuthbert: il suo 2019

8. Ha recitato in un nuovo film. Nel corso del 2019 l’attrice ha preso parte alle riprese del film che la riporterà sul grande schermo. Il titolo è Eat Wheaties!, ed è una commedia incentrata intorno al personaggio di Sid, la cui vita sembra cadere a pezzi nel tentativo di dimostrare di essere stato amico di una celebrità ai tempi del college. Nel film l’attrice interpreterà la sorella del protagonista.

9. Riprenderà il ruolo in the The Ranch. Nel 2019 l’attrice ha ripreso il ruolo di Abby per l’ultima stagione di The Ranch, i cui episodi conclusivi saranno disponibili dal 24 gennaio 2020 su Netflix. A riguardo l’attrice si è dichiarata entusiasta per il finale scritto per il suo personaggio, trovando che concluda nel modo migliore il suo arco narrativo.

Elisha Cuthbert: età e altezza

10. Elisha Cuthbert è nata a Calgary, in Canada, il 30 novembre 1982. L’attrice è alta complessivamente 159 centimetri.

