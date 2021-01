“Se gli attuali vaccini anti Covid-19 dovessero dimostrarsi inefficaci nel contrastare una o più varianti del virus SarsCoV2 potrebbero essere rimpiazzati nell’arco di qualche mese”: sarebbe lo “scenario peggiore” secondo Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell’Agenzia Europea dei Medicinali, ma per ora non ci sono segnali in tale direzione.