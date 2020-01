EMIGRAZIONE Carlo Tansi:”La vera emergenza di questa Regione che, molto spesso, non è una libera scelta”

EMIGRAZIONE Carlo Tansi:”La vera emergenza di questa Regione che, molto spesso, non è una libera scelta”

Lente Locale

R. & P.

“5

gennaio 2020, 5 gennaio 2000, 5 gennaio 1990 e, forse, anche prima. L’immagine

di Piazza Autostazione piena all’inverosimile rimbalzata sui social, ripresa

dai TG e da tutti i giornali on line, è un pugno nello stomaco alla Calabria,

alla dignità di nuove e vecchie generazioni, costrette ad “emigrare”

perché questa terra, irresistibilmente bella, è stata divorata da una classe

politica che non ha saputo offrire risposte, soluzioni, alternative” – scrive

in una nota Carlo Tansi, candidato alla presidenza della Regione

Calabria.

“È

colpa di una politica fatta di convenienze, clientelismi e poca, pochissima,

lungimiranza – continua. È una politica che ha barattato la passione,

l’entusiasmo, la laboriosità di intere generazioni con la conservazione dei

propri interessi, con la difesa ad oltranza dei propri, immeritati, privilegi.

Ai ragazzi e alle ragazze di oggi, alle generazioni di ieri, di dieci, venti,

trenta anni fa, voglio chiedere scusa. Così come voglio chiedere scusa alla mia

Calabria per come è stata ridotta” – conclude.

Lente Locale