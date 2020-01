Emily Blunt pronta ad unirsi al MCU?

Stando a quanto rivelato da Charles Murphy di Murphy’s Multiverse (via ComicBookMovie), sembra che durante le riprese del film Disney Jungle Cruise, Emily Blunt (Edge of Tomorrow, La ragazza del treno) abbiamo incontrato i Marvel Studios per discutere a proposito di un ruolo ancora top secret in uno dei prossimi film della Casa delle Idee.

Stando alle prime speculazioni, in molti credono che la Blunt possa essere stata considerata per il ruolo di Clea in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mentre altri fan – ma quest’ipotesi è decisamente più remota – sono convinti che all’attrice sia stato offerto il ruolo di Sue Storm in un’eventuale reboot dei Fantastici Quattro (che i Marvel Studios – tra l’altro – non hanno ancora annunciato ufficialmente).

Per il momento si brancola nel buoi, ma non è la prima volta che il nome di Emily Blunt viene associato all’Universo Cinematografico Marvel: già in passato l’attrice è stata in lizza per un ruolo secondario in Iron Man 3, così come è stata ad un passo dall’ottenere sia il ruolo di Natasha Romanoff che quello di Peggy Carter.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Emily Blunt nel MCU?

In attesa di nuovi aggiornamenti, ricordiamo che Jungle Cruise è la nuova entusiasmante avventura Disney ispirata all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California. Nel film recitano Dwayne Johnson e Emily Blunt. Diretto da Jaume Collet-Serra, il film arriverà nelle sale italiane quest’estate.

