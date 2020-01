“Ennesima chance”, il primo singolo del rapper salernitano Hemah

Si intitola “Ennesima chance” il primo singolo di Hemah che segna il suo esordio come cantante rap e che anticipa l’uscita del prossimo brano previsto in primavera.

Classe 1994, Hemah, all’anagrafe Emanuele Tessitore, muove i primi passi nel mondo della musica grazie allo studio del pianoforte, strumento a lui caro, che però non è mai riuscito ad esprimere al meglio il suo estro e i suoi pensieri più reconditi come riescono a farlo le parole in rima a tempo di beat.

«È stato il rap a trovare me e non viceversa. Tutto è accaduto durante gli anni della scuola quando venni coinvolto in una battle di freestyle a cui partecipavano ragazzi più grandi di me e che mi vide vincere il primo posto – racconta -. Da allora, coltivo questa passione inaspettata che riesce a farmi sentire in pace con me stesso e ad esprimere ciò che penso su tutto ciò che mi circonda».

“Ennesima chance”, rappresenta per Hemah l’inizio di una brillante carriera nel mondo della musica proponendolo, così, come uno dei più incisivi esponenti salernitani della nuova generazione rap.

Il brano, infatti, è un’esplosione di energia che già dimostra un’importante padronanza artistica del giovane rapper, sia nel contenuto che nello stile, che denuncia la società odierna ed illustra, in chiave simbolica, il percorso tortuoso di un giovane costretto a barcamenarsi e dimenarsi tra le sovrastrutture imposte pur di trovare la propria strada e la propria felicità. Al contempo il brano trova respiro in un soffio di speranza.

«Il testo è autobiografico. Racconta il mio punto di vista di ragazzo contemporaneo sottoposto continuamente ad una serie di pressioni e di desideri difficilmente realizzabili. Con questo singolo vorrei infondere speranza a tutti i miei coetanei che hanno un’aspirazione. Uno dei principali problemi di oggi, infatti, è che non si sogna più e, quando un giovane non ha ambizioni, questo spazio viene occupato dalla rassegnazione. La strada è lunga, nulla è facile, ma niente è impossibile».

Realizzato interamente dall’artista, che ha curato musiche e testi, “Ennesima chance” vanta la produzione di Valerio Nazo, Dj ufficiale di Rocco Hunt, che ha all’attivo dieci anni di attività nella scena della musica italiana.