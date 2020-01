Erasmus: bye bye al sogno inglese

Bye bye Erasmus. Mentre è arrivato il via libera definitivo alla Brexit, il Parlamento britannico ha infatti bocciato un emendamento che avrebbe garantito il rinnovo automatico dello storico programma di scambio culturale tra studenti europei dopo l’uscita dall’Unione europea del Regno Unito. Non è però un addio definitivo, si è affrettato a precisare il governo di Londra. Il dossier che riguarda l’ Erasmus finirà nel calderone tra quelli da affrontare nei futuri negoziati con Bruxelles.

Il voto ai Comuni era atteso ed in linea con la promessa del premier Boris Johnson di mettere fine alla libertà di movimento dopo la Brexit. E tuttavia ha suscitato reazioni di protesta da entrambi i lati della Manica. Scatenando l’indignazione sia di chi l’Erasmus l’ha vissuto e lo ricorda a distanza di anni come l’esperienza più formativa della propria vita sia di chi non avrà, almeno per ora, l’opportunità di partire.

Intanto il governo britannico, prima per bocca del sottosegretario all’Istruzione Chris Skidmore, poi con un comunicato ufficiale, ha provato a placare gli animi ed ha chiarito la situazione: “C’è l’impegno a mantenere i rapporti accademici con l’Ue anche attraverso l’Erasmus. Vogliamo assicurarci che gli studenti britannici e quelli europei possano continuare a beneficiare dei rispettivi sistemi educativi”, è scritto nella nota dove tuttavia si precisa “se sarà nei nostri interessi farlo”.