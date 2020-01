Eriksen, cena a Milano tra Marotta e l’agente. Milan, concorrenza per Dani olmo

Marotta pronto a chiudere il colpo Eriksen, secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo il blitz londinese di Ausilio, che ha fatto passi avanti per portare il danese subito a Milano, l’agente del giocatore, Martin Schoots, è sbarcato a Milano insieme ad un legale di sua fiducia per definire l’accordo trovato da giorni con il club nerazzurro. Le cifre parlano di contratto fino al 2024 da 9 milioni di euro netti più bonus per arrivare poi a quota 10).

LA RISPOSTA DEL TOTTENHAM- Gli Spurs dal canto loro chiedono 20 milioni per liberare il giocatore, Suning sarebbe disposto a metterne sul piatto 18. La distanza è minima ma non da sottovalutare.

POLITANO-SPINZZOLA- Politano, sarà invece un giocatore della Roma mentre Spinazzola farà il percorso inverso e vestirà la maglia dell’Inter almeno fino a giugno quando il riscatto sarà formalizzato solo in base al rendimento, in questo caso specifico al numero di presenze, del giocatore: 15 presenze senza un minimo di minuti giocati per trasformare il diritto in obbligo. Per quanto riguarda le cifre si parla di 25-30 milioni la cifra fissata per il passaggio definitivo.

MILAN IN COMPAGNIA SU DANI OLMO- Milan, sempre secondo sportmediaset, il Barcellona sarebbe stato il primo club a muoversi per Olmo, ma l’offerta, 15 milioni di euro, offerta rispedita al mittente dalla Dinamo Zagabria senza neanche essere presa in considerazione. Anche il Tottenham ha mosso i propri passi anche se da quelle parti sono molto occupati a sostituire l’infortunato Kane e, più di recente, come sopra riportato, a chiudere l’affare Eriksen in uscita. Intanto anche il Milan si muove, Boban e Maldini devono prima trovare i soldi, banalmente parlando. Che sia Suso o Piatek o Paquetà o chissà chi altro, l’acquisto di Dani Olmo dovrà essere per forza di cose auto-finanziato.