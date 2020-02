Eriksen, il racconto di se stesso attraverso un botta e risposta: ecco chi vince il Derby

Eriksen, botta e risposta su Youtube per raccontarsi e farsi conoscere non solo dai tifosi nerazzurri. Grande attesa e grande aspettativa nei suoi confronti per Domenica sera Eriksen al suo primo Derby con la maglia dell’Inter, appena sbarcato a Milano, il nuovo acquisto nerazzurro si erige a protagonista, al momento nelle intenzioni, per quella che a Milano sarà la gara dell’anno. Alla vigilia del derby, Eriksen si confessa al canale youtube dell’Inter con un botta e risposta serrato e molto curioso. Di seguito alcuni passaggi delle domande e delle risposte del danese che nella giornata di ieri aveva fatto infuriare i tifosi rossoneri con alcune dichiarazioni un po’ provocatorie per essere eufemistici. Soprannome? “Chris”

Età? “27”

Ruolo? “Centrocampista”.

Goal o assist? “Entrambi”.

Punizioni o rigori? “Punizioni”.

Piede destro sinistro? “Entrambi”.

Angolo alto angolo basso? “Angolo alto”.

Il tuo idolo da bambino? “Totti e Michael Laudrup”.

Serata fuori o a casa? “A casa”.

Twitter o Instagram? “Instagram”.

Perché hai scelto la maglia numero 24? “È il numero dopo il 23. Nuova fase, nuova sfida, nuovo numero”.

Chi vince il derby? Inter o Milan? “L’Inter. Che poi se dici Inter Milan all’estero non intendi la partita, ma semplicemente l’Inter…”. MILAN NON TI TEMO- Nella giornata di giovedì, Gazzetta dello sport pubblicava in prima pagina l’immagine del Danese con le parole espresse dal giocatore nei confronti del Milan: “Del Milan non temo nessuno”. Provocazione alla quale i tifosi rossoneri hanno risposto in parte ironicamente ed in parte rimandando tutto al verdetto del campo.

Alessandro Sgamma