Un uomo di 28 anni è morto in un tragico incidente sulla strada provinciale 20 a Comezzano Cizzago, in provincia di Brescia. Avrebbe perso il controllo della sua auto, finita contro un albero e ribaltata in un fosso. Vano l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere e i tentativi di soccorrerlo degli operatori del 118.