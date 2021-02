L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 20 su via Casilina, nel territorio di Ferentino. Per Marika Donnarumma, giovane di 26 anni residente a Ceccano, non c’è stato nulla da fare: i medici del 118 hanno tentato di tutto per rianimarla, ma la ragazza è morta praticamente sul colpo dopo essere uscita di strada al km 68.