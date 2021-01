Ex ciclista licenziata per delle foto su PlayBoy: Tara Gins doveva fare la d.s. in un team maschile

L’ex ciclista professionista Tara Gins è stata licenziata ancor prima di cominciare il suo incarico da direttore sportivo in una squadra maschile Under 23 di ciclismo belga a causa di alcune foto osé scattate per la rivista PlayBoy e per alcuni scatti in topless fatti per un calendario: “Mi sarebbe piaciuto esser giudicata per le mie capacità come direttore sportivo e non da alcune foto, ma il presidente mi ha risposto che non posteva permettersi di perdere gli sponsor”