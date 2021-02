Fabio Salvatore: “Mi sono rivisto negli occhi delle mamme di Gaia e Camilla”

Lo scrittore e regista Fabio Salvatore ha perso il padre in un incidente stradale il 20 gennaio del 2008, battendosi da quel momento per l’inserimento nel codice penale del reato di omicidio stradale. All’indomani della pubblicazione delle ragioni della sentenza di condanna di Pietro Genovese ha affidato la sua riflessione a Fanpage.it.: “Guardando negli occhi e ascoltando le parole delle mamme di Gaia e Camilla, mi sono rivisto. E mi sono sentito in colpa, per non essere riuscito a fare dell’omicidio di mio padre una vera occasione di giustizia. I 5 anni richiesti dal PM sono un pianto di grande dolore”.