Fantasy Island: intervista a Maggie Q e Jeff Wadlow

Ecco la nostra intervista a Maggie Q e Jeff Wadlow, rispettivamente protagonista e regista e produttore di Fantasy Island. Il film arriverà in sala il 13 febbraio distribuito da Sony Pictures Italia / Warner Bros. Italia.

Fantasy Island – la trama

In Fantasy Island, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out e Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite.

Nel cast del film, al cinema dal 13 febbraio 2020, ci sono Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen e Michael Rooker.

