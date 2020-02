Fast and Furious: il capitolo finale diviso in due parti?

Fast and Furious: il capitolo finale diviso in due parti?

Il capitolo numero dieci della longeva saga di Fast and Furious metterà ufficialmente la parola fine ad un franchise iniziato quasi vent’anni fa. E per un cerchio che è destinato a chiudersi, c’è ovviamente bisogno di fare le cose in grande, un po’ com’è nello spirito della saga stessa. Sembra infatti che il capitolo finale sarà diviso in due parti.

Mentre sale l’attesa per l’arrivo al cinema di Fast and Furious 9, in una recente intervista con Total Film è stata la star indiscussa della saga, ossia Vin Diesel, a parlare di Fast and Furious 10 e dei piani in merito al capitolo conclusivo.

L’attore ha spiegato che lui e la produzione hanno iniziato a pianificare l’episodio dieci anche prima di iniziare a girare il nove, per poi aggiungere: “Questo universo è talmente solido e così ricco di talenti e di storie da essere assolutamente aperto a spin-off. Penso sia inevitabile. La Universal si merita di portarlo avanto per quanto ha investito in questa piccola saga.”

In conclusione, Diesel ha detto: “E per quanto riguarda i fan, se Fast 10 – Part I & Parte II – dovesse essere davvero la fine, sarebbe bello se quest’universo potesse continuare per le generazioni a venire.”

Le parole di Diesel non lasciano molto spazio all’immaginazione: la saga di Fast and Furious seguirà la strada di altri celebri franchise di successo; alla stregua di Harry Potter e Hunger Games, sembra proprio che anche l’epilogo dell’adrenalinico franchise sarà diviso in due parti.

LEGGI ANCHE – Fast and Furious 9: l’adrenalinico trailer ufficiale

In Fast and Furious 9 reciteranno i veterani del franchise Vin Diesel, Charlize Theron, John Cena, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson e Helen Mirren. Nel cast anche Michael Rooker e Cardi B.

La regia sarà firmata da Justin Lin, già regista di numerosi capitoli del franchise, mentre la release del film è stata spostata al 22 maggio 2020 (inizialmente il film sarebbe dovuto arrivare al cinema quest’anno). Non sono state fornite spiegazioni ufficiali che hanno motivato questa scelta, ma è evidente che nei piani della Universal Pictures ci sia la volontà di garantire alla saga il miglior posizionamento al box office possibile in una stagione già ricchissima di blockbuster molto attesi.

Ricoriamo che il decimo capitolo della saga è già in pre-produzione. Secondo quanto riferito, il capitolo numero 10 della saga concluderà definitivamente la serie principale Fast and Furious, a seguito degli eventi che vedremo nel nono capitolo. Questa informazione ci fa pensare che alla fine del franchise si sia pensato più a un dittico di chiusura che a due film separati.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.