Fedez e Francesca Michielin restano in gara a Sanremo 2021, evitata la squalifica

Con una nota la Rai fa sapere che non ci sono i margini per ipotizzare una squalifica dei due artisti. Ipotesi emersa dopo che Fedeze aveva inavvertitamente pubblicato un video di pochi secondi in cui si sentiva un breve estratto della canzone ‘Chiamami per nome’: “Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito”.