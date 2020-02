Femminicidio: dati sempre più allarmanti. Se ne parla venerdì 21 nel tour “Da donna a donna”

Secondo i dati Istat le donne vittime di omicidio volontario nell’anno 2018 in Italia sono state 133, lo 0,43 per 100.000 donne. Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Dati allarmanti denunciati qualche giorno fa, dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte e una battaglia che la Sen.ce Cinzia Leone, vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, sta portando avanti in tutta Italia. Venerdì 21 Febbraio il tour “Da donna a donna”, un incontro/dibattito sul femminicidio e sulla violenza contro le donne farà tappa a Mercato S. Severino (Sa) alle 17.00.

L’evento, che si svolgerà presso l’Aula Consiliare del Palazzo Vanvitelliano Sanseverinese, si articolerà in due momenti differenti. Il primo dedicato al confronto/dibattito durante il quale i relatori istituzionali e tecnici che parteciperanno approfondiranno la tematica, e il secondo che prevede la proiezione del film “Ti do i miei occhi” della regista spagnola Icìar Bollaìn.

Un film testimonianza della determinazione delle donne e che, in forma approfondita, tocca i diversi ambiti della violenza alla quale spesso le donne sono costrette. “Parlare di quello che succede, promuovere eventi di questo tipo, capaci di creare dibattito e aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza, soprattutto dopo l’approvazione del Codice Rosso – ha spiegato la senatrice Cinzia Leone – è l’unico modo per evitare che queste tragedie si ripetano. La violenza di genere – ha detto ancora – non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne e trovare soluzioni. Per questo è fondamentale informare il più possibile i cittadini sul tema della prevenzione poiché ad essa è legata necessariamente la CULTURA del rispetto di genere. Solo concentrandosi sulla rilevazione delle asimmetrie esistenti nei rapporti tra uomo e donna e sul rispetto per le differenze, così come sullo sviluppo di una consapevolezza critica rispetto a quanto viene veicolato anche dalla narrazione dei media, sarà possibile raggiungere obiettivi concreti per la costruzione di valori sani e di uguaglianza”.

Sull’incontro si esprime in modo positivo anche la Consigliera Annalucia Grimaldi, organizzatrice della tappa Sanseverinese del tour: “Ho voluto fortemente la tappa di questo tour a Mercato S. Severino – ha detto la Consigliera – perché il lavoro svolto dalla Commissione attraverso l’approvazione del “Codice Rosso” deve essere conosciuto e soprattutto d’aiuto alle donne vittime di violenza, violenza che spesso arriva a tragedie che oggi ci mostrano dati agghiaccianti, che ci dicono che ogni 72 ore muore una donna per violenze subite.” “Inoltre il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, alla quale va il mio ringraziamento, sempre vicina alla tematica, testimonia un’attenzione molto alta di un territorio come il nostro che da anni ospita, anche nella Casa Comunale, il Centro antiviolenza che lavora a stretto contatto con le forze dell’Ordine, per essere da supporto e riferimento di chi trova il coraggio di denunciare”.

Saranno questi, dunque, gli argomenti importanti di cui si parlerà al tavolo di discussione della tappa del tour di Mercato S. Severino, tavolo al quale saranno presenti e interverranno:

Cinzia Leone – Senatrice, Vicepresidente della Commissione di inchiesta sul Femminicidio;

Luisa Angrisani – Senatrice, membro della Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio

Virginia Villani – On.le Componente Commissione Lavoro, Istruzione e Politiche dell’Unione Europea

Viviana Ruocco – Maresciallo Capo Arma dei Carabinieri, Comando Prov. Salerno

Luigia Trivisone – Dirigente Scolastico I.I.S. “Publio Virgilio Marone di Mercato S. Severino

Speranza Marangelo – Presidente Soc. Cooperativa Sociale “L’isola che c’è”

Modera:

Annalucia Grimaldi – Consigliere Comunale di Mercato S. Severino