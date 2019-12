Fenomeni Paranormali Incontrollabili: un nuovo regista per il remake

Sembra non esserci pace per l’annunciato remake di Fenomeni Paranormali Incontrollabili (Firestarter), nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1980 di Stephen King (edito in Italia col titolo “L’incendiaria”), già portato sul grande schermo nel 1984 con il film di Mark L. Lester che aveva come protagonista una piccola Drew Barrymore.

Inizialmente il remake di Fenomeni Paranormali Incontrollabili, che sarà prodotto dalla Blumhouse e distribuito dalla Universal, era stato affidato ad Akiva Goldsman, sceneggiatore premio Oscar per A Beautiful Mind e regista di Storia d’inverno. Successivamente, venne annunciato che Goldsman era uscito dal progetto e che il nuovo adattamento era passato nelle mani nientemeno che di Fatih Akin, l’acclamato regista e sceneggiatore tedesco, noto per La sposa turca e Il mostro di St. Pauli.

Adesso, come apprendiamo da Variety, il remake ha subito un ulteriore cambio alla cabina di regia: sarà infatti Keith Thomas, regista e sceneggiatore che ha debuttato quest’anno con The Vigil, a dirigere il nuovo film basato sul classico di King. La sceneggiatura del film porterà invece la firma di Scott Teems, autore dello script dell’attesissimo Halloween Kills. Goldsman resta coinvolto nel progetto in qualità di produttore.

Fenomeni Paranormali Incontrollabili racconta la storia della piccola Charlie, dotata di pirocinesi, ossia della facoltà di appiccare il fuoco con la mente. I servizi segreti americani, che vorrebbero servirsene, uccidono la madre e tentano di rapirla, ma il padre Andy, anch’esso in possesso di un potere paranormale, una blanda forma di controllo mentale, neutralizza gli agenti e fugge con la bambina. Vengono però catturati da John Rainbird e portati nei laboratori militari. Qui Charlie viene convinta a manifestare i suoi poteri in modo che possano venir studiati. Successivamente suo padre smette di prendere i farmaci che gli vengono dati per inibire il suo potere, e così lo riacquista e lo usa sul Capitano Hollister per farlo agire in funzione della pianificazione di una fuga.

Fenomeni Paranormali Incontrollabili è soltanto uno dei numerosi adattamenti tratti dalle opere di Stephen King che arriveranno al cinema prossimamente: dopo i recenti IT – Capitolo Due e Doctor Sleep, sono attesi per i prossimi anni nuovi film basati su opere quali La metà oscura, La bambina che amava Tom Gordon, Le notti di Salem, Il talismano, La lunga marcia e Le creature del buio.

