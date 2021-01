Fermata la banda dei rapinatori in villa: in manette pochi minuti prima dell’ultimo colpo

La polizia ha fermato la banda dei tre malviventi esperti in furti in ville di proprietà di importanti imprenditori. Gli agenti sono riusciti ad intercettarli pochi minuti prima che mettessero a segno l’ennesimo colpo in una villa di Lonigo, in provincia di Vicenza. La Questura di Milano, incaricata delle indagini, è riuscita a intercettare una chiamata dei ladri in cui discutevano tra di loro nel nuovo colpo.