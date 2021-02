Ferrari aumenta di 2.100 euro il bonus 2020 per i dipendenti nonostante il Covid-19 e il lockdown

Nonostante le difficoltà derivate dalla pandemia di Covid-19, Ferrari ha deciso di aumentare di 2.100 euro il massimale del premio di competitività conseguibile da ogni singolo dipendente degli stabilimenti italiani portandolo così a oltre 7.500 euro lordi. La casa di Maranello ha anche deciso che nel conteggio non saranno conteggiate come assenze le sette settimane in cui, causa lockdown, c’è stata la sospensione della produzione. Il Cavallino ha anche annunciato 50 nuove assunzioni in questo avvio del 2021.