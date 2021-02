Napoli set cinematografico per il nuovo film di Vincenzo Salemme “Con tutto il cuore”. Ieri sera, ciak in via Pignasecca, storica stradina del commercio, nel quartiere Montecalvario, nel cuore di Napoli. La strada è stata completamente chiusa alla circolazione, a partire dalle ore 21, per consentire le riprese. Mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno garantito la viabilità alternativa.