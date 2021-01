Final Four di Coppa Italia a Bologna, il meglio del volley è pronto per il primo trofeo

All’Unipol Arena di Bologna tutto è pronto per la Final Four di Coppa Italia di Volley, con le sfide Civitanova-Perugia e Perugia-Trento in semifinale. Si sfideranno giocatori fantastici, come Atanasijević e Leon opposti a Lucarelli, Giannelli e il “ragazzino” Michieletto, mentre il trio di Civitanova Juantorena, Leal e Simon sarà contro Lavia, Christenson e Grebennikov. Sediamoci sul divano e godiamoci lo spettacolo.