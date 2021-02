Finisce 0-0 tra Napoli e Atalanta: si deciderà a Bergamo chi andrà in finale di Coppa Italia

Si chiude con un pareggio per 0-0 la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021 tra Napoli e Atalanta. La gara del Maradona ha visto la Dea creare qualche occasione da gol nel primo tempo ma nella ripresa è successo poco o nulla su entrambe le sponde. Ne è uscito un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno a Bergamo. Spavento per Diego Demme, colpito al volto da una pallonata ma non ci sono state complicazioni.