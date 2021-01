Fiorella Mannoia non ce la fa più, a Cocciante: “Mi danno fastidio le scarpe, posso toglierle?”

Fiorella Mannoia una di noi. Anche l’artista, come tante donne, non sopporta stare a lungo sui tacchi alti. Così, mentre chiacchierava con Riccardo Cocciante nel corso della seconda e ultima puntata de La musica che gira intorno, gli ha chiesto: “Ti offendi se mi tolgo le scarpe?”. Poi hanno duettato insieme. Cocciante le ha confidato: “Da piccolo non riuscivo a parlare, la musica è stata la mia salvezza”.