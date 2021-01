Vittima una 13enne che frequenta una scuola media di Firenze, già presa di mira in passato da una studentessa poco più grande di lei. Questa volta è stata accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i cellulari e condividere il video sui social. Il padre: “È agghiacciante, in sette contro una”.