Fisi Calabro Lucano impegnato nello Skiri trophy 2020 e nel memorial “Amelio Greco”

Weekend impegnativo per i fondisti del Comitato FISI Calabro Lucano che si apprestano ad affrontare lo Skiri Trophy 2020”, gara internazionale che vedrà schierate dieci nazioni e 1.500 atleti e il Memorial “Amelio Greco” sulla prestigiosa pista di Linguaglossa, che già ospitò i campionati italiani nel 2004 e nel 2008. La stagione agonistica, inaugurata la scorsa settimana con il XXVIII Trofeo Florense, ha regalato soddisfazioni e catapultato gli atleti nel fitto calendario di gare, in casa e in trasferta. Due differenti rappresentative, infatti, porteranno i colori del CAL da una parte all’altra dell’ Italia . Domenica 18 gennaio un gruppo di fondisti appartenenti alle categorie Under 10 e Under 12 sarà in Val di Fiemme per lo skiri Trophy, e toccherà alla responsabile della commissione tecnica Isabella Salamone accompagnarli e supportarli. Sempre domenica un’altra compagine del fondo arriverà sulle pendici dell’Etna per la competizione che si svolge sul percorso della Mareneve e dell’Etna Marathon, granfondo sulle pendici del vulcano gemellata con l’Islanda. Venti atleti accompagnati dal responsabile CAL per lo sci nordico Pino Mirarchi disputeranno la seconda prova valida per la qualificazione al campionato italiano assoluto. Il 26 gennaio, sulle piste del Centro Fondo Carlomagno in Calabria ci saranno altre gare.