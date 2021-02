Sono 30 le famiglie sfollate nell’agro Nocerino Sarnese a causa dell’esondazione del fiume Sarno che ha arrecato disagi e allagamenti in tutta la zona tra San Marzano sul Sarno e Angri, nella provincia di Salerno. Si è deciso che il Ponte Marconi sarà abbattuto, mentre per evitare allagamenti in futuro saranno installate delle griglie drenanti.