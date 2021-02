Floriana Secondi furiosa per non essere nel cast dell’Isola dei Famosi: “So tre mesi che m’alleno”

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di martedì 9 febbraio 2021 si è consumato un momento a dir poco esilarante. L’ex vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi, non ha esitato a mostrare tutta la sua rabbia per non essere stata scelta come partecipante della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La gieffina include nel suo discorso anche Giovanni Ciacci che, pur essendo meno famoso di lei secondo un sondaggio, sarebbe tra i nuovi naufraghi.