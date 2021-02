In Lombardia preoccupa la diffusione delle varianti Covid. A pochi giorni dall’anniversario del primo caso di Codogno, quattro comuni vengono chiusi per contenere i focolai. Dalle ore 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio, i cittadini di Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese) tornano in zona rossa. Chiuse tutte le scuole.