Focolaio Covid a Cermenate, alunni e insegnanti contagiati: scuole elementari chiuse per 2 settimane

Chiuse le scuole elementari a Cermenate, paese in provincia di Como, dove si è verificato negli ultimi giorni una crescita nei nuovi positivi al Covid. Tra i contagiati in paese ci sono anche 14 alunni e 11 tra insegnanti e personale non docente: numeri rilevanti che hanno portato il sindaco Luciano Pizzuto a firmare l’ordinanza che impone la chiusura della struttura scolastica per le prossime due settimane.