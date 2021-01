Focolaio Covid alla scuola Zanfagna di Fuorigrotta, 400 alunni convocati dall’Asl per i tamponi

L’Asl Napoli 1 alla Scuola Zanfagna di via Consalvo a Fuorigrotta, questa mattina, per effettuare nuovi tamponi per il Coronavirus, dopo l’esplodere di un focolaio con 18 positivi nelle ultime ore. Circa 350 studenti, 40 docenti e 8 addetti del personale non docente sono stati convocati nel plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 91esimo Circolo Minniti-Zanfagna per eseguire i test.