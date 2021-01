Paulo Fonseca, nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter, si è soffermato sulla forza della squadra di Conte: “È una grande squadra, ha un’identità forte, è facile capire come giocare, ma è difficile da contrastare”. Il tecnico giallorosso ritrova Spinazzola e sceglie Pau Lopez come portiere per il big match dell’Olimpico.