Un silenzio che per certi versi fa rumore quello di Fonseca sul caso Dzeko, escluso nel match poi vinto 4-3 contro lo Spezia. Il mister non ha voluto commentare le voci relative alla rottura con il bosniaco che ha assistito alla partita in tribuna all’Olimpico. Il mister ha anche spento i rumours sul suo possibile esonero: “Sembra che la Roma sia ultima”