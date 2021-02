Così il questore di Latina, Michele Spina, sulla morte del 17enne Romeo Bondanese a Formia, provincia di Latina: “Sono addolorato per quanto accaduto anche come padre di giovani ragazzi. Sono addolorato anche come poliziotto perché la perdita di un ragazzo in queste circostanze è una sconfitta. Tutto sarebbe nato da una banalissima lite per futili motivi”.