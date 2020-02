Formula 1, test Montmelò: Raikkonen illumina. Dubbi Ferrari, polemiche Mercedes

Formula 1, secondo giorno di test a Montmeló, il tempo più veloce è quello di Kimi Raikkonen che con gomme soft, ferma il cronometro ad 1:17.091.

Formula 1, secondo giorno di test a Montmeló (Barcellona), secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tempo più veloce è quello di Kimi Raikkonen che con gomme soft, ferma il cronometro ad 1:17.091. Dopo di lui c’è Sergio Perez su Racing Point e Daniel Ricciardo su Renault. Sesto e ottavo posto per le Ferrari di Vettel e Leclerc, i quali precedono Lewis Hamilton, nono al termine della giornata, caratterizzata da grandi polemiche, destinate a perdurare, per il nuovo volante della sua Mercedes.

RAIKKONEN IMPRENDIBILE- L’Alfa Romeo, quella di Kimi Raikkonen si prende il tempo più veloce di tutti tra lo stupore generale. Un ottimo segnale, anche considerato che l’anno scorso non riuscì ad andare tanto veloce nemmeno nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna nello stesso circuito di Montmelò.

MERCEDES LENTA- polemiche invece per il nuovo volante della Mercedes, molto lenta sia con Lewis Hamilton al mattino che con Bottas al pomeriggio. Sergio Perez ancora in grande forma con la nuova Racing Point e tanti, troppi dubbi Ferrari, come al solito ad inizio stagione.

FERRARI IN DIFFICOLTÀ- Ferrari al mattino davanti alla Mercedes, ma come detto, i dubbi non mancano. Leclerc a fine giornata è ottavo e continua ad avere problemi alla power unit e poca velocità di punta in rettilineo: 304.1 km/h, contro i 318 dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

DETTAGLI TECNICI DI UNA CRISI- Sempre secondo sportmediaset, a Maranello hanno lavorato molto sull’anteriore e i risultati maggiori si vedono in ingresso curva e nei cambi di direzione; ad ogni modo, i problemi sotto il cofano motore, rallentano la sessione di Leclerc, autore di soli 49 giri.

VETTEL NON MEGLIO- Vettel prende il posto del monegasco nel pomeriggio, al debutto stagionale dopo i problemi di salute di ieri. 72 i giri del tedesco, ma nonostante la gomma soft non riesce ad andare oltre il sesto tempo.